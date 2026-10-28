Москва28 октВести.Более 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первые 6 месяцев текущего года. В 2025 году в Египте побывали порядка 1,5 млн туристов из РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
За первые шесть месяцев всего года более 1,2 млн наших туристов посетили Египет. За весь 2025 год около 1,5 миллионовсказал Путин
Российский лидер выразил признательность ас-Сиси за то, что он приехал на саммит Россия-Африка и предложил президенту Египта продолжить обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества и других вопросов, представляющих взаимный интерес.