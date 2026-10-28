19:56 28 октября 2026 20:26 28.10.2026Татьяна РутковскаяЭкономикаПутин: работы по строительству АЭС "Эль-Дабаа" идут по графикуПутин: работы по строительству АЭС "Эль-Дабаа" идут по графикуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 октВести.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.Читайте такжеЛихачев назвал АЭС в Египте крупнейшей стройкой на планете20:17 Путин: 1,5 млн туристов из РФ посетили Египет за 2025 год19:54 Путин заявил, что находится в диалоге Алиевым по вопросу энергетики17:21 27 октАс-Сиси заявил о стремлении продолжать совместные проекты с Россией16:29 19 октПутин заявил, что товарооборот между Россией и Египтом растет01:45 12 сенЛихачев заявил, что благодарность президента Египта – высшая оценка Росатома21:30 11 сенЛихачев рассказал о предстоящем физическом пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа"21:17 11 сенПутин отметил рост товарооборота и крупные проекты между Россией и Египтом19:54 11 сенЭкономикаВладимир Путин28.10.2026