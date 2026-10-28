Москва28 окт Вести.Запуск атомной электростанции "Эль-Дабаа" даст новый толчок для развития северного района Египта. Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Север Египта, и так сам по себе достаточно развитый промышленно, ожидает вторая волна развития. И туристический, и перерабатывающий, и с учетом энергетических мощностей, которые появятся, в том числе мы будем заниматься опреснением воды. У Египта большие планы в пустынных западных территориях создать оазисы, как это было в Древнем Египте сказал Лихачев

Работа по созданию в Египте АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттах ас-Сиси в Кремле.