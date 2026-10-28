Лихачев сообщил о переговорах с Египтом по строительству малых АЭС

В Росатоме сообщили о переговорах с Египтом по строительству малых АЭС Лихачев сообщил о переговорах с Египтом по строительству малых АЭС

Москва28 окт Вести.Египет заинтересован в сотрудничестве с РФ в области малых АЭС. По некоторым проектам сотрудничество подошло к стадии реализации, рассказал в интервью ИС "Вести" глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, у Египта большие планы по созданию оазисов в пустынных западных территориях.

И мы с египтянами обсуждаем, и даже уже перешли в некоторых проектах к стадии реализации ряда новых направлений. Это строительство малых атомных электростанций, в том числе плавучих, а также работа, связанная с исследовательским реактором. Большой интерес у коллег - к локализации плавучих атомных электростанций сказал он

Кроме того, добавил Лихачев, между РФ и Египтом идет активное сотрудничество в науке и в подготовке кадров.

Сейчас в Египте Россия возводит АЭС "Эль–Дабаа". Она будет готова к работе через два года, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмуд Эсмат.

По словам Алексея Лихачева, строительство идет полным ходом; на стройке задействовано восемь тысяч российских работников.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, общая стоимость станции - 25 миллиардов долларов. Из них 23,5 миллиарда - это долгосрочные российские кредиты.