Лихачев: на строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте задействованы 8 тыс. россиян

Лихачев: на строительстве АЭС в Египте работают 8 тысяч россиян Лихачев: на строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в Египте задействованы 8 тыс. россиян

Москва28 окт Вести.На строительстве атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте задействовано 8 тыс. российских сотрудников. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

По словам главы российской госкорпорации, АЭС в Египте - крупнейшая стройка на планете.

До 30 тыс. человек вовлечено в проект. На стройке находится 8 тыс. российских работников, остальные - граждане Египта сказал Лихачев

Работа по созданию в Египте АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттах ас-Сиси в Кремле.