Москва28 октВести.На строительстве атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте задействовано 8 тыс. российских сотрудников. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".
По словам главы российской госкорпорации, АЭС в Египте - крупнейшая стройка на планете.
До 30 тыс. человек вовлечено в проект. На стройке находится 8 тыс. российских работников, остальные - граждане Египтасказал Лихачев
Работа по созданию в Египте АЭС "Эль-Дабаа" идет по графику, заявил президент России Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттах ас-Сиси в Кремле.