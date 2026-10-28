20:17 28 октября 2026 20:25 28.10.2026Татьяна РутковскаяВ миреЛихачев назвал АЭС в Египте крупнейшей стройкой на планетеЛихачев назвал АЭС в Египте крупнейшей стройкой на планетеСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква28 октВести.Об этом ИС "Вести" сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.Читайте такжеРосатом приступил к созданию флота плавучих АЭС для России14:01 В Росатоме сообщили о случаях вредительства по отношению к проекту АЭС в Египте12:09 Лихачев заявил, что благодарность президента Египта – высшая оценка Росатома21:30 11 сенЛихачев заявил, что площадка АЭС "Эль-Дабаа" вместит еще четыре энергоблока21:22 11 сенЛихачев рассказал о предстоящем физическом пуске первых блоков АЭС "Эль-Дабаа"21:17 11 сенРФ направила предложения по расширению сотрудничества по АЭС Египту, Индии и КНР13:40 11 сенРосатом: есть планы по расширению стройки малых АЭС и гигаваттных блоков в Иране17:27 31 авгЛихачев рассказал о планах по созданию центра ядерной медицины в Египте16:04 25 авгВ миреМировая экономикаЭкономикаОтраслиЭнергетика28.10.2026