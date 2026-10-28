Москва28 окт Вести.Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с президентом России Владимиром Путин поблагодарил его за организацию саммита Россия-Африка в Москве.

Трансляцию встречи ас-Сиси с Путиным вела канцелярия египетского лидера.

Позвольте выразить вам глубокую признательность за ваше гостеприимство и за приложенные усилия по организации такого крупного события, как сегодняшний саммит сказал он

Ас-Сиси также сообщил, что Египет стремится расширять и укреплять взаимодействие с Россией в различных сферах, особенно в экономической.

В ходе переговоров Путин отметил рост товарооборота между Россией и Египтом. По его словам, в 2025 году показатель достиг рекорда и впервые превысил 10 миллиардов долларов.