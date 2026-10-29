Москва29 октВести.Президент России Владимир Путин выразил поздравления премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду в связи с его переизбранием.
Российский лидер провел встречу с премьером Эфиопии в рамках саммита Россия-Африка.
Хочу еще раз поздравить вас с переизбранием на пост премьер-министра Эфиопии. Я уже направлял телеграммусказал Путин
Глава государства также отметил дружественные отношения между Россией и Эфиопией и конструктивные контакты на высшем уровне.
Глава Росатома Алексей Лихачев ранее рассказал, что Эфиопия заинтересована в ускорении работы по созданию собственной атомной энергетики. Он добавил, что первоначальные договоренности между сторонами уже существуют.