Путин лично поздравил премьера Эфиопии с переизбранием Путин поздравил премьер-министра Эфиопии с переизбранием

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин выразил поздравления премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду в связи с его переизбранием.

Российский лидер провел встречу с премьером Эфиопии в рамках саммита Россия-Африка.

Хочу еще раз поздравить вас с переизбранием на пост премьер-министра Эфиопии. Я уже направлял телеграмму сказал Путин

Глава государства также отметил дружественные отношения между Россией и Эфиопией и конструктивные контакты на высшем уровне.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее рассказал, что Эфиопия заинтересована в ускорении работы по созданию собственной атомной энергетики. Он добавил, что первоначальные договоренности между сторонами уже существуют.