Москва28 октВести.Российская сторона готова помогать африканскому континенту в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки.
По его словам, Россия открыта к диалогу по вопросам мира и безопасности, а также разрешения и предотвращения кризисных ситуаций.
Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафиксказал Путин
Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на продолжение тесной координации с Африканским Союзом по обширному внешнеполитическому досье.
Ранее посол РФ в республике Игорь Громыко заявил, что Россия продолжит помогать Мали в укреплении безопасности и обороноспособности страны.