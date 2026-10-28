Путин заверил, что Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом

Путин: РФ готова помогать Африке бороться с терроризмом Путин заверил, что Россия готова помогать Африке в борьбе с терроризмом

Москва28 окт Вести.Российская сторона готова помогать африканскому континенту в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями региональных организаций Африки.

По его словам, Россия открыта к диалогу по вопросам мира и безопасности, а также разрешения и предотвращения кризисных ситуаций.

Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на продолжение тесной координации с Африканским Союзом по обширному внешнеполитическому досье.

Ранее посол РФ в республике Игорь Громыко заявил, что Россия продолжит помогать Мали в укреплении безопасности и обороноспособности страны.