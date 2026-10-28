Путин заявил о готовности врачей РФ помогать Африке в борьбе с холерой и Эболой

Путин: российские врачи готовы помогать Африке в борьбе с холерой и Эболой Путин заявил о готовности врачей РФ помогать Африке в борьбе с холерой и Эболой

Москва28 окт Вести.Российские врачи готовы оказать помощь Африке в борьбе с холерой, а также эпидемией нового штамма Эболой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

Как отметил российский лидер, врачи из РФ самоотверженно противодействуют опасным инфекциям на африканском континенте.

Российские врачи оказывали и продолжают самоотверженно оказывать помощь африканцам в противодействии самым разным опасным инфекциям, включая холеру, а также вспыхнувшую весной эпидемию нового штамма Эболы сказал Путин

Саммит Россия - Африка проходит в Москве 28-29 октября. Российский президент 28 октября выступил на на пленарном заседании.