Путин сообщил, что порядка 40 тысяч граждан стран Африки учатся в России Путин: порядка 40 тысяч граждан стран Африки учатся в России

Москва28 окт Вести.Число студентов из африканских государств, обучающихся в российских вузах, увеличилось в полтора раза с 2020 года. В 2026-2027 учебном году оно достигло рекордных 40 тысяч человек. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

В российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств, порядка 40 тысяч [человек] на 2026-2027 учебный год заявил российский лидер

По его словам, за тот же период количество российских стипендий для граждан африканских стран выросло почти втрое. Квота на обучение за счет российского бюджета увеличена до 5,5 тысячи мест.

Кроме того, Путин напомнил, что в 2026 году в России запустили специальную программу поддержки студентов из Африки. Она предусматривает компенсацию расходов на перелет, проживание, питание и обучение.

Президент подчеркнул, что ведущую роль в подготовке специалистов для африканских стран продолжает играть Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

Ранее ректор РУДН Олег Ястребов также отметил рост числа граждан стран Африки, желающих получить высшее образование в России. По его словам, иностранных студентов привлекает фундаментальная научная школа.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.