В РУДН отметили прирост студентов-платников из Африки Ректор РУДН Ястребов отметил прирост студентов-платников из Африки

Москва27 окт Вести.Ректор Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Олег Ястребов в беседе с ИС "Вести" отметил рост числа граждан стран Африки, желающих получить высшее образование в России на платной основе.

Доля африканских студентов в университете, по его словам, за пять лет удвоилась.

Но мы видим последние 5-6 лет, как растет доля тех ребят, кто обучается на контрактной основе. И эта доля в два раза выросла за последние 5 лет сообщил Ястребов

Ранее в РУДН объяснили растущий интерес иностранцев к образованию в РФ. По словам ректора, в 2026 году вуз получил более 10 тысяч заявлений из 140 стран.