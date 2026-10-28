Путин: Африка до сих пор ощущает последствия колониальной эпохи

Путин заявил, что Африка до сих пор ощущает последствия колониальной эпохи Путин: Африка до сих пор ощущает последствия колониальной эпохи

Москва28 окт Вести.Последствия колониального прошлого продолжают влиять на экономическое развитие Африки, в том числе на структуру промышленности и торговли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.

Глава государства обратил внимание на низкий показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности африканских стран. По экспертным оценкам, он составляет менее 2%.

Надо признать, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Инфраструктура континента выстраивалась в колониальные времена под задачу вывоза сырья в метрополии подчеркнул Путин

Путин также привел данные о торговле между африканскими государствами. По его словам, при общем годовом товарообороте стран континента в 1,5 трлн долларов на внутренние торговые операции приходится лишь 15%.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается повторно завоевать Африку и загнать ее в долговую кабалу.