Москва3 ноя Вести.Россия должна продолжать работу по закреплению традиционных ценностей, несмотря на попытки внешних сил расколоть общество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям.

Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории… все наши геополитические противники и оппоненты в разное время по-разному пытались сократить, снизить этот стратегический потенциал России заявил президент

Ранее Путин положительно оценил итоги проведения Года единства народов России. Он подчеркнул, что этот опыт стал иллюстрацией новой государственной стратегии по укреплению общероссийской гражданской идентичности.