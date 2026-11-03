Путин назвал Год единства народов РФ иллюстрацией новой стратегии госполитики Путин: Год единства народов России стал иллюстрацией новой стратегии госполитики

Москва3 ноя Вести.Год единства народов России стал иллюстрацией новой государственной стратегии по укреплению общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он подчеркнул, что при достижении этой цели важно сохранить этнокультурное многообразие страны, опираться на межкультурный диалог и уважение к традиционным религиям.

Год единства стал не просто первым годом реализации этой стратегии, но и практической, живой иллюстрацией ее приоритетов. Сама идея проведения года получила отклик в обществе сказал Путин

Ранее Владимир Путин отметил, что Год единства народов России был наполнен значимой системной работой, которая была направлена на укрепление межнациональных связей. По всей стране для этого провели тысячи мероприятий, добавил он.