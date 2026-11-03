Москва3 ноя Вести.Единство народов России – фундаментальное условие суверенитета и сохранения территориальной целостности страны. Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент РФ Владимир Путин.

Единство народов Российской Федерации - это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит и сохранения самой России заявил Путин

Ранее Путин назвал год единства народов РФ иллюстрацией новой стратегии по укреплению общероссийской гражданской идентичности. Президент напомнил о важности сохранения этнокультурного многообразия страны.