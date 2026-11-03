Путин: Год единства народов России был наполнен системной работой

Путин оценил итоги Года единства народов России Путин: Год единства народов России был наполнен системной работой

Москва3 ноя Вести.Год единства народов России был наполнен значимой системной работой, направленной на укрепление межнациональных связей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства отметил, что в течение года по всей стране состоялись тысячи мероприятий, которые были направлены на укрепление межнациональных связей.

[Год единства народов] был наполнен значимой системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями, этносами. Между всеми областями, краями, республиками России, религиозными и национальными объединениями сказал Путин

Российский лидер также указал на важность сохранения культурной самобытности народов России и ее отражения в общенациональном пространстве.

Ранее был запущен Всероссийский мультимедийный марафон ВГТРК "Гордимся великой Россией". 16 часов эфира будут посвящены Году единства народов России, каждый регион представит свой сюжет.