Москва3 ноя Вести.3 ноября в 8.00 по московскому времени стартовал Всероссийский мультимедийный марафон ВГТРК "Гордимся великой Россией". 16 часов непрерывного большого эфира посвящены Году единства народов, объявленному указом президента РФ Владимира Путина.

Регионы нашей страны представляют здесь свои сюжеты. Марафон объединяет всю Российскую Федерацию от Дальнего Востока до Калининграда, от северных до южных рубежей. В центре внимания - богатейшая история, культура, традиции. Ну и, конечно же, люди, чьи достижения становятся предметом национальной гордости.

Присоединяйтесь к марафону на платформе "Смотрим" и в эфире региональных филиалов ВГТРК.