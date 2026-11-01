Москва1 ноя Вести.Во вторник, 3 ноября, в 8.00 по московскому времени стартует Всероссийский мультимедийный марафон "Гордимся великой Россией", посвященный Году единства народов России, объявленному указом президента РФ Владимира Путина. Марафон запустит Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Регионы России представят на марафоне свои сюжеты. Так, ГТРК "Татарстан" расскажет о казанском Центре уникального мастерства, где возрождают старинные техники вышивки, кожаной мозаики и набойки по ткани, создают современные изделия и передают знания молодежи. Зрители смогут увидеть, как народные промыслы становятся частью современной культуры.

Ямало-Ненецкий автономный округ покажет сюжет о выдающемся подвижнике православия в арктическом региона – архимандрите Иринархе, также известном как Иван Шемановский. Журналисты расскажут о его огромном вкладе в развитие культуры, просвещения и образования на Крайнем Севере.

Сюжет ГТРК "Вологда" посвящен теме помощи фронту и бойцам спецоперации. Жители Вологодской области сейчас продолжают традиции своих предков, так как 85 лет назад, в Великую Отечественную войну, Вологда занимала важное место в логистике военных передвижений. Отсюда уходили на фронт составы со снарядами и техникой, прибывали поезда с ранеными.

ГТРК "Ока" расскажет о вкладе Рязанской области в создание и развитие России. Повествование начнется декабрем 1237 года, когда пограничная Рязань приняла на себя первый удар татаро-монгольской орды. Историю Евпатия Коловрата здесь покажут не как фольклор, а как образ народного сопротивления.