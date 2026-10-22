Москва22 окт Вести.Волгоград, на ряду с другими городами, примет у себя Всероссийский день футбола в мае 2027 года — главной особенностью станет то, что матчи будут идти непрерывно в течение 27 часов. Об этом рассказала администрация Волгоградской области.

По информации облспорткомитета, футбольный марафон запланирован на 22–23 мая 2027 года и объединит порядка 30 тыс. участников-любителей из 35 регионов страны, а также более 200 тыс. зрителей … Главной особенностью спортивного праздника станет уникальный футбольный марафон: в Волгограде, как и в других городах-участниках, матчи будут идти непрерывно в течение 27 часов — в планах превзойти действующий мировой рекорд в 26 часов сказано в материале, опубликованном на сайте администрации

Формат игры предполагает неограниченное число замен, а компанию спортсменам-любителям на поле составят легенды отечественного футбола, известные общественные деятели.

Ко всему прочему, в дни проведения мероприятия в Волгоградской области развернутся фестивали с мастер-классами и встречами со звездами спорта; турниры среди школьников, ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также концертные программы, интерактивные шоу, парады участников и торжественное награждение победителей соревнований.

Спортивный праздник будет проводиться при поддержке Минспорта РФ, Российского футбольного союза и Российского спортивного фонда.

Решение о том, что Волгоград примет у себя Всероссийский день футбола, было озвучено в ходе сессии "Больше чем спорт: новая роль национальных олимпийских комитетов» на XIV Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава", который проходит с 21 по 23 октября в Красноярске.