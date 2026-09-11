Число занимающихся футболом в Воронеже и области выросло почти в 1,5 раз

Интерес к занятию футболом в Воронеже и области вырос в 1,5 раза Число занимающихся футболом в Воронеже и области выросло почти в 1,5 раз

Москва11 сен Вести.Число занимающихся футболом в Воронеже и Воронежской области выросло с 40 тысяч в 2022 году до примерно 57 тысяч в 2026 году. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал президент Федерации футбола Воронежской области, арбитр Владимир Москалев.

По его словам, в регионе также активно развивается и женский футбол.

В 2022 году порядка 40 тысяч занималось футболом, сейчас эта цифра уже ближе к 57 тысячам. Развиваемся, стараемся, и растем в этом плане. И юноши, и девочки у нас тоже активно занимаются сейчас, если брать по проекту "Футбол в школе", то у нас порядка 47% – это девочки заявил Москалев

Ранее генеральный директор воронежского "Факела" Дмитрий Кондратов сообщил, что футбольный интернат клуба начнет набор футболистов зимой этого года.