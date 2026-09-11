Гендиректор "Факела" рассказал, как клуб готовится к переезду на новый стадион ФК "Факел": клуб уже сейчас начинает работу, чтобы новый стадион заполнялся

Москва11 сен Вести.Воронежский "Факел" временно играет и тренируется на десятитысячном стадионе, открытом два года назад, пока строится новая арена на 24 тысячи зрителей. О подготовке к переезду в интервью информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор клуба Дмитрий Кондратов.

По его словам, город заслужил новый стадион, а клуб уже сейчас должен выстраивать систему, которая позволит заполнять арену, когда она построится.

Этот город заслужил стадион, и я, как генеральный директор футбольного клуба, самый счастливый человек из-за этого, что будет стадион. И эта головная боль, она приятная. И я уверен, что мы будем его заполнять в достойном виде. Но это нужно делать, начинать эту работу сейчас. Это не нужно делать через три года, когда он построится. Задача – выстраивать систему, где мы и по-спортивному можем зарабатывать на трансферах, где мы можем развивать молодых ребят, давать им шансы. Главная задача на самом деле – подвести нас к новому стадиону так, чтобы этот стадион забивался заявил Кондратов

Ранее Кондратов заявил, что команде нужно время для адаптации в Российской премьер-лиге. По его словам, клуб идет самым сложным путем, сохраняя костяк и пытаясь качественно его усилить.