Футболист "Факела" Пуси рассказал, за что чувствует вину перед болельщиками Футболист "Факела" Пуси рассказал, что чувствует вину перед фанатами

Москва11 сен Вести.Нападающий воронежского футбольного клуба "Факел" Белайди Пуси заявил, что чувствует вину перед болельщиками команды за то, что спортсмены пока не могут показать свою лучшую игру. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

Атмосфера здесь просто потрясающая, одна из лучших, что я встречал в своей жизни. У нас просто лучшие болельщики. Честно говоря, мы немного виноваты перед ними, что не можем показать свой лучший футбол заявил Пуси

Ранее генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов заявил, что команде нужно время для адаптации в Российской премьер-лиге. По его словам, клуб идет самым сложным путем, сохраняя костяк и пытаясь качественно его усилить.