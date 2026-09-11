Москва11 сен Вести.Футбольный интернат воронежского клуба "Факел" начнет набор игроков зимой этого года. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Кондратов.

По его словам, интернат почти готов принимать своих воспитанников, осталось только решить вопрос с устаревшей инфраструктурой футбольных полей.

Он уже в целом готов, у нас остались небольшие проблемы с полями. Эти проблемы решатся, и мы начнем интернат потихоньку забивать. Я думаю, что с зимы начнется эта работа, потому что инфраструктура по полям там немножко устарела, но это задача и наша, и региона поставленная, чтобы там были хорошие качественные условия. Это прямо на берегу Дона очень красиво заявил Кондратов

Ранее Кондратов рассказал, как клуб готовится к переезду на новый стадион. По его словам, главная задача клуба – уже сейчас выстраивать систему, которая позволит заполнять арену, когда она построится.