Гендиректор "Факела" Кондратов: команда привыкает к РПЛ, не бывает все так сразу

Гендиректор ФК "Факел" заявил, что команде нужно время для результатов в РПЛ Гендиректор "Факела" Кондратов: команда привыкает к РПЛ, не бывает все так сразу

Москва11 сен Вести.Футболистам "Факела" необходимо время для адаптации в Российской премьер-лиге, поскольку мгновенных результатов не бывает, заявил в интервью информационной службе "Вести" генеральный директор клуба Дмитрий Кондратов.

По его словам, клуб выбрал самый сложный путь, сохраняя костяк команды и пытаясь качественно его усилить.

Команда привыкает к премьер-лиге, нужно время. Не бывает все так сразу. Есть несколько путей, когда ты выходишь в премьер-лигу, чтоб добиться результата. Мы идем самым сложным путем – мы сохраняем костяк и просто пытаемся его качественно усилить заявил Кондратов

5 сентября "Ростов" на своем поле одержал победу над "Факелом" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева забили три мяча подряд усилиями Алексея Миронова, Константина Кучаева и Умара Сако. Воронежцы смогли ответить только голом престижа на 89-й минуте, автором которого стал Александр Кокшаров.