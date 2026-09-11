Москва11 сенВести.Футболистам "Факела" необходимо время для адаптации в Российской премьер-лиге, поскольку мгновенных результатов не бывает, заявил в интервью информационной службе "Вести" генеральный директор клуба Дмитрий Кондратов.
По его словам, клуб выбрал самый сложный путь, сохраняя костяк команды и пытаясь качественно его усилить.
Команда привыкает к премьер-лиге, нужно время. Не бывает все так сразу. Есть несколько путей, когда ты выходишь в премьер-лигу, чтоб добиться результата. Мы идем самым сложным путем – мы сохраняем костяк и просто пытаемся его качественно усилитьзаявил Кондратов
5 сентября "Ростов" на своем поле одержал победу над "Факелом" со счетом 3:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Хозяева забили три мяча подряд усилиями Алексея Миронова, Константина Кучаева и Умара Сако. Воронежцы смогли ответить только голом престижа на 89-й минуте, автором которого стал Александр Кокшаров.