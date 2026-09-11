Москва11 сен Вести.Тренеры воронежского "Факела" вносят корректировки в планы и методику подготовки игроков, основываясь на матчах клуба в Российской премьер-лиге. Об этом информационной службе "Вести" сообщил главный тренер академии "Факел" имени В. Г. Проскурина Вадим Эктов.

Сейчас команда выступает в Российской премьер-лиге. Это стимул такой для всех, по большому счету, и для болельщиков, и для специалистов, ну и для нас, для тренеров академии, для того чтобы можно было какие-то корректировки вносить в планы подготовки и в саму методику подготовки, для того чтобы футболист был подготовлен наиболее качественно заявил Эктов

Ранее генеральный директор клуба Дмитрий Кондратов заявил, что команде нужно время для адаптации в Российской премьер-лиге. По его словам, клуб идет самым сложным путем, сохраняя костяк и пытаясь качественно его усилить.