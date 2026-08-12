Москва12 авг Вести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси опубликовал письмо, которое написал в память о своем недавно умершем отце Хорхе.

В письме футболист рассказал, что отец не смог присутствовать на финале чемпионата мира. Он поделился, что хотел выиграть матч, чтобы привезти кубок Месси-старшему, но у него не вышло справиться со своим телом, и ноги его "больше не слушались".

Я говорил тебе, что мы дойдем до финала, чтобы ты смог приехать. Каждый раз после матча я ждал твоего сообщения, скучал по нему. Тогда я понял, что ситуация действительно плоха написал он

Нападающий добавил, что сомневается в дальнейшем продолжении своей карьеры.

Я не знаю, что я буду делать без тебя, не знаю, как мне жить дальше. Я просто играл в футбол, а теперь я сильно сомневаюсь, что буду заниматься этим еще долго. Ты был рядом с самого начала, оставалось совсем чуть-чуть до конца. Почему ты не выдержал еще чуть-чуть, чтобы мы закончили вместе? заключил Месси

Отец Месси скончался 7 августа в возрасте 68 лет. В последнее время он боролся с тяжелым заболеванием. После его смерти Лионель временно прекратил выступления за "Интер Майами" и отправился в Аргентину, чтобы провести время с семьей.