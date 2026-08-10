Месси подаст в суд на СМИ за нарушение частной жизни на похоронах отца

Месси намерен судиться с аргентинскими СМИ из-за похорон отца Месси подаст в суд на СМИ за нарушение частной жизни на похоронах отца

Москва10 авг Вести.Аргентинский футболист Лионель Месси планирует обратиться в суд в связи с действиями местных СМИ во время похорон его отца Хорхе Месси. Об этом заявил журналист Фран Касаретто на своей странице в социальной сети X.

По его словам, аргентинские СМИ нарушили право на частную жизнь семьи.

Лионель Месси подтвердил, что примет юридические меры против аргентинских СМИ, которые нарушили приватность семьи во время прощания с Хорхе Месси написал Касаретто

О смерти Хорхе Месси стало известно 8 августа. Отец восьмикратного обладателя "Золотого мяча" скончался в возрасте 68 лет, причины смерти не уточняются.