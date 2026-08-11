Москва11 авгВести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси временно прекратил выступления за клуб после смерти отца Хорхе, сообщает портал Doble Amarilla.
Футболист отправился в Аргентину, чтобы провести время с семьей. Дата его возвращения в США пока неизвестна.
Месси уже пропустил матч группового этапа Кубка лиг против мексиканского "Монтеррея", который завершился поражением "Интер Майами" со счетом 1:2.
Хорхе Месси умер 7 августа в одной из больниц Росарио в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Точные причины смерти не уточняются.