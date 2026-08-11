Месси приостановил выступления за "Интер Майами" после смерти отца

Месси уехал в Аргентину после смерти отца Месси приостановил выступления за "Интер Майами" после смерти отца

Москва11 авг Вести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси временно прекратил выступления за клуб после смерти отца Хорхе, сообщает портал Doble Amarilla.

Футболист отправился в Аргентину, чтобы провести время с семьей. Дата его возвращения в США пока неизвестна.

Месси уже пропустил матч группового этапа Кубка лиг против мексиканского "Монтеррея", который завершился поражением "Интер Майами" со счетом 1:2.

Хорхе Месси умер 7 августа в одной из больниц Росарио в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Точные причины смерти не уточняются.