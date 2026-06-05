Карпин назвал второй тайм в футбольном матче между РФ и Буркина-Фасо катастрофой

Все пошло не так: Карпин оценил ход второго тайма в матче Россия – Буркина-Фасо Карпин назвал второй тайм в футбольном матче между РФ и Буркина-Фасо катастрофой

Москва5 июн Вести.Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил недовольство игрой команды во второй половине товарищеского матча с Буркина-Фасо, завершившегося победой россиян со счетом 3:0.

Несмотря на этот результат, наставник сборной негативно оценил ход второго тайма.

Катастрофа — второй тайм. Что было не так? Все. Ничего не получалось, вообще ничего. Надо было проводить не шесть замен, а 11 сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ"

При этом главный тренер положительно оценил первый тайм, отметив грамотную оборону и выполнение установок по прессингу. Однако в атаке, по мнению Карпина, команде не хватало эффективных прорывов за спину защитникам.

Во втором тайме, как заявил наставник футбольной сборной России, "все пошло не так". Он добавил, что независимо от уровня соперника — будь то Буркина-Фасо или Бразилия — команда должна работать с полной отдачей и использовать голову, а не надеяться на звездность.

Карпин признал, что игроки расслабились после удаления одного из игроков команды соперника. Главный тренер назвал это своей ошибкой, поскольку после этого команда вышла на поле "на расслабоне".

Отдельно наставник отметил эксперимент с Максимом Глушенковым, который сыграл на позиции центрального форварда. Карпин остался доволен его игрой, так как Глушенков создавал опасные моменты и ему удалось заработать удаление в команде соперника.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня. Футболисты в Калининграде встретятся с командой Тринидада и Тобаго. Ранее россияне уступили сборной Египта со счетом 0:1.