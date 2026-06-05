Сборная России по футболу победила Буркина-Фасо со счетом 3:0

Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо в Волгограде Сборная России по футболу победила Буркина-Фасо со счетом 3:0

Москва5 июн Вести.В Волгограде завершился товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Российские футболисты одержали победу со счетом 3:0.

Хозяева поля вышли вперед на 14-й минуте. Автором первого гола стал Лечи Садулаев. Через шесть минут россияне упрочили преимущество благодаря капитану Алексею Миранчуку.

На 43-й минуте гости остались в меньшинстве. Мохамед Уэдраого получил прямую красную карточку за фол последней надежды и покинул поле.

После перерыва подопечные Валерия Карпина отличились еще раз. Третий мяч в ворота соперника забил Илья Вахания.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня. Российские футболисты в Калининграде встретятся с командой Тринидада и Тобаго. Ранее россияне уступили на выезде сборной Египта со счетом 0:1.