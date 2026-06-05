Москва5 июнВести.В Волгограде завершился товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. Российские футболисты одержали победу со счетом 3:0.
Хозяева поля вышли вперед на 14-й минуте. Автором первого гола стал Лечи Садулаев. Через шесть минут россияне упрочили преимущество благодаря капитану Алексею Миранчуку.
На 43-й минуте гости остались в меньшинстве. Мохамед Уэдраого получил прямую красную карточку за фол последней надежды и покинул поле.
После перерыва подопечные Валерия Карпина отличились еще раз. Третий мяч в ворота соперника забил Илья Вахания.
Следующий матч сборная России проведет 9 июня. Российские футболисты в Калининграде встретятся с командой Тринидада и Тобаго. Ранее россияне уступили на выезде сборной Египта со счетом 0:1.