Москва5 июн Вести.Серб Ненад Минакович назначен главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча состоится 5 июня в Волгограде.

Главным арбитром встречи назначен Ненад Минакович. Ему будут помогать его соотечественники Бошко Божович и Светозар Живин написано на официальном сайте РФС.

Резервный арбитр – россиянин Рафаэль Шафеев.

В Волгограде в связи с проведением матча сборной России по футболу некоторые улицы в окрестностях "Волгоград Арены" сделали пешеходными. Также будет усилена работа общественного транспорта.

Товарищеский матч Россия – Буркина-Фасо начнется в 20.00 мск.