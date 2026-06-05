Улицы у "Волгоград Арены" сделали пешеходными перед матчем сборной России Перед матчем Россия – Буркина-Фасо улицы у "Волгоград Арены" стали пешеходными

Москва5 июн Вести.В Волгограде в день товарищеского матча сборной России по футболу против Буркина-Фасо улицы около стадиона сделали пешеходными, сообщает корреспондент ИС "Вести".

Начиная с 16.00 в городе изменится схема движения транспорта. Для автомобильного движения будут закрыты улицы Зайцева, выезд со стороны улицы Батальонной на ул. Зайцева, проезд по проспекту Ленина и часть других участков.

Для объезда предусмотрены дороги по улицам Возрождения и 7-й Гвардейской передает корреспондент ИС "Вести"

На особый режим работы переведут и общественный транспорт. С 16.00 не будет работать остановка "Стадион "Волгоград Арена".

Рейс СТ до "Ельшанки" продлят до 23.00, до "ВГТЗ" - до 23.50.

От станции Мамаев Курган в 22.40 отправят пригородные поезда до "Шпалопропитки", а в 22.45 – и до Волжского. Дополнительные автобусы с 21.45 будут работать на маршруте до 61-й школы и Жилгородка.

Электробусы №15 будут отправляться с остановки ЦПКиО до Кировского района. Маршрут №3С будет действовать до 23.00.

Вечером 5 июня пустят дополнительные автобусы в Волжском. Они будут курсировать от вокзала города после прибытия электрички из Волгограда.

Начало товарищеского матча Россия – Буркина–Фасо запланировано на 20.00 по московскому времени. Соперники сыграют свой первый очный матч в истории. Футболисты Буркина–Фасо станут 13-м соперником российской футбольной сборной из Африки.

"Волгоград Арена" примет товарищеский матч сборной России в четвертый раз за четыре года. Во всех трех предыдущих россияне побеждали: в 2023 году была обыграна Куба (8:0), в 2024-м – Сирия (4:0), а в 2025-м – и Иран (2:1).

Вход на стадион для зрителей будет открыт с 17.00 мск.