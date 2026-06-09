Сборная России уверенно обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде Команда Валерия Карпина забила три безответных мяча в товарищеском матче

Москва9 июн Вести.Национальная команда России по футболу под руководством Валерия Карпина разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.

Встреча прошла во вторник в Калининграде в присутствии 27 617 зрителей и завершилась со счетом 3:0​, авторами голов стали Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60).

Алексею Батракову в день матча исполнился 21 год, на его счету стало 4 забитых мяча в 12 матчах за национальную команду. Вратарь "Зенита" Денис Адамов вышел на поле в перерыве, сменив Антона Митрюшкина. Для него этот матч стал первым за сборную России.