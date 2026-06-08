В Калининграде раскупили почти все билеты на матч с командой Тринидада и Тобаго

На матч с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде выкуплены почти все билеты В Калининграде раскупили почти все билеты на матч с командой Тринидада и Тобаго

Москва8 июн Вести.На футбольный матч между командами России и Тринидада и Тобаго в Калининграде проданы почти все билеты. Как сообщает ИС "Вести", на "Ростех-Арене" осталось 1653 свободных места.

Вместимость самого большого стадиона в Калининградской области, построенного в 2018 году для проведения матчей Чемпионата мира по футболу, составляет 35000 зрительских мест.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между российской сборной и командой островного государства состоится 9 июня в 20.00 по московскому времени.

В настоящее время в продаже остались билеты разных ценовых категорий от 400 рублей до 18 тысяч.