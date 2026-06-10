Футболист Бевеев назвал упущенный гол Петрова кармой за отказ позвать на свадьбу Футболист Бевеев связал с кармой упущенный Петровым гол в матче сборной

Москва10 июн Вести.Игроки сборной России с иронией отнеслись к упущенному голу полузащитника Максима Петрова в матче с Тринидадом и Тобаго. Футболист Мингиян Бевеев в беседе с ИС "Вести" прокомментировал ситуацию шутливым замечанием о карме.

Товарищеская встреча сборных РФ и Тринидада и Тобаго в Калининграде завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.

Как отметил Бевеев, желание забить гол у Петрова было запредельным, но футболист не использовал два почти стопроцентных шанса.

Я думаю, два хороших момента, и Макс не забил. Но это карма. Максим меня на свадьбу не позвал, я думаю, это ему сейчас окликается заявил в шутку Бевеев

Петров также высказался об упущенном голе.

Чуть-чуть подпортило то, что я не забил в очень верный момент свой. Хотелось бы забить перед болельщиками, которые поддерживали поделился он

Авторами голов в матче с Тринидадом стали Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60).