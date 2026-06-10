Москва10 июнВести.Игроки сборной России с иронией отнеслись к упущенному голу полузащитника Максима Петрова в матче с Тринидадом и Тобаго. Футболист Мингиян Бевеев в беседе с ИС "Вести" прокомментировал ситуацию шутливым замечанием о карме.
Товарищеская встреча сборных РФ и Тринидада и Тобаго в Калининграде завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян.
Как отметил Бевеев, желание забить гол у Петрова было запредельным, но футболист не использовал два почти стопроцентных шанса.
Я думаю, два хороших момента, и Макс не забил. Но это карма. Максим меня на свадьбу не позвал, я думаю, это ему сейчас окликаетсязаявил в шутку Бевеев
Петров также высказался об упущенном голе.
Чуть-чуть подпортило то, что я не забил в очень верный момент свой. Хотелось бы забить перед болельщиками, которые поддерживалиподелился он
Авторами голов в матче с Тринидадом стали Мингиян Бевеев (7-я минута), Александр Сильянов (15) и Алексей Батраков (60).