Эксперт отметил рост популярности игры в падел в регионах Эксперт рассказал о росте популярности падела в российских регионах

Москва18 авг Вести.Гендиректор "Федерации падела России" Алексей Сорокин в беседе с ИС "Вести" отметил бурный рост популярности данной спортивной дисциплины в российских регионах.

На Москву и область сегодня приходится около 30% инфраструктуры для игры в падел, но этот вид спорта также набирает популярность и за пределами Московского региона, заметил он.

Мы сейчас наблюдаем бурный рост в регионах России. Сейчас уже в нашей стране функционирует более 270 падел-клубов, более 1000 кортов в 53 регионах привел цифры Сорокин

Федерация проводит профессиональные соревнования для игроков.

Это шесть этапов российского падел-тура, чемпионат России, Кубок России. Мы каждый год вводим новые форматы соревнований. В прошлом году это был межклубный чемпионат, в этом году — межрегиональный. То есть количество постоянно растет, но при этом есть довольно большое количество лиг, которые организуют и клубы, и просто индивидуальные организаторы, и которые объединяют любителей. Если хочется поиграть и найти достойных соперников, то сейчас это вполне возможно практически в любом крупном городе рассказал он

Падел и большой теннис отличаются порогом входа, размерами корта, а также более легкой подачей, пояснил эксперт. Возрастных ограничений для игры в падел нет: играют как пятилетние дети, так и 80-летние пенсионеры. Главное - дозировать нагрузку и выбирать свой темп игры.