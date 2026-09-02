Исследование: в России вырос спрос на занятия на роликах Россиянки чаще выбирают тренировки по боксу

Москва2 сен Вести.У россиян заметно вырос интерес к катанию на роликах. Так, в июле спрос на занятия увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в "Авито Услуги".

Спрос на уроки с тренерами вырос в 2,1 раза в сравнении с июлем прошлого года. Стоимость занятия в среднем по стране составила 1300 рублей говорится в исследовании компании

Согласно исследованиям, еще одно популярное направление – скейтбординг. За год спрос на занятия с тренером увеличился на четверть, а средняя стоимость одного урока составила 1400 рублей.

Кроме того, в теплый период сохраняется высокий интерес к сноубордингу, поскольку райдеры начинают готовиться к зиме заранее, не дожидаясь холодов.

По словам аналитиков, женщины чаще отдают предпочтение боксу. Эта дисциплина стала настоящим трендом у россиянок. Так, интерес к этому виду спорта увеличился в июле на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одной тренировки составляет 1500 рублей.

Эксперты отмечают, что россияне чаще выбирают спорт не только для поддержания тонуса, но и как эффективный способ борьбы со стрессом.