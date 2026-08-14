Россияне стали чаще выбирать функциональный тренинг, рассказала эксперт Количество выбирающих функциональный тренинг россиян выросло почти в 1,5 раза

Москва14 авг Вести.Количество россиян, предпочитающих функциональный тренинг другим спортивным направлениям, за последние пять лет выросло на 45%, рассказала в беседе с NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Функциональный тренинг представляет собой комплекс упражнений на группы мышцы, которые необходимы человеку в повседневной жизни, и направлен на развитие силы, баланса, координации и выносливости, объяснила эксперт. В отличие от тренировок на отдельный группы мышц, функциональный тренинг помогает подготовить организм к комплексной нагрузке, добавила она.

Доля клиентов российских фитнес-клубов, выбирающих функциональный тренинг в составе групповых и персональных программ, за последние пять лет выросла примерно на 45% сказала Силина

Глава НФС также рассказала, что одним из популярных массовых спортивных направлений остаются танцы, и пояснила, что для развития спорта в России этот тренд является важным, поскольку регулярность тренировок связана не только с пользой для здоровья, но и с получением удовольствия.

Помимо этого, популярными среди россиян являются йога, пилатес, программы развития гибкости и практики для укрепления ментального здоровья, перечислила эксперт. Эта тенденция, по ее мнению, отражает запрос на комплексный подход, сочетающий развитие гибкости, контроль тела, восстановление и поддержание эмоционального состояния.

Всего, резюмировала Силина, число занимающихся фитнесом россиян составляет примерно 7,9 миллиона, и в России насчитывается свыше 10,6 тысячи фитнес-объектов.