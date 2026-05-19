Фитнес-отрасль попросила правительство ввести нулевой НДС на услуги Национальное фитнес-сообщество просит ввести нулевой НДС для фитнес-услуг в РФ

Москва19 мая Вести.Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением временно установить нулевой НДС на фитнес-услуги. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила президент НФС Елена Силина.

По ее словам, фитнес-индустрия столкнулась с ростом налоговой и операционной нагрузки в 2025-2026 годах. В организации предложили провести пилотный налоговый эксперимент в отдельных регионах и оценить его экономический эффект.

НФС предлагает провести пилотный налоговый эксперимент в одном или нескольких регионах, например, установить 0% НДС на услуги на ограниченный период с правом вычета входящего НДС и оценить экономический и социальный эффект сказала Силина

Она отметила, что нагрузка на фитнес-клубы выросла из-за повышения ставки НДС, увеличения расходов на аренду, коммунальные услуги, оборудование и оплату труда. По ее словам, стоимость фитнес-услуг с начала 2026 года увеличилась на 10%, а маржинальность бизнеса снизилась до 5-7%.

Среди других предложений НФС – снижение страховых взносов для отрасли, пересмотр условий применения упрощенной системы налогообложения и компенсация части затрат на электроэнергию и воду для клубов с бассейнами.