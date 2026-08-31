Больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы

Россияне рассказали, какие атрибуты школьной жизни хотели бы вернуть во взрослую Больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы

Москва31 авг Вести.Более половины граждан РФ хотели бы, чтобы в их взрослой жизни присутствовали летние каникулы, в 14% ностальгируют по четкому ежедневному расписанию, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Главным школьным атрибутом, который они хотели бы вернуть во взрослую жизнь, стали летние каникулы – их выбрали 60% участников исследования. Еще 16% хотели бы иметь возможность уходить домой сразу после всех дел, а 14% – жить по четкому расписанию на весь день отметили в результатах опроса

Еще 7% респондентов не хватает занятий физкультурой несколько раз в неделю, 2% хотели бы перемены каждые 45 минут, а 1% - фиксированное время для обеда.

Более трети россиян скучают по общению с одноклассниками и друзьями, 17% ностальгируют по переменам и свободному времени после школы, 16% – по любимым урокам и учителям, а 15% – по моменту, когда звенел последний звонок с урока.