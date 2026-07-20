Стало известно, почему шахматы находятся на пике популярности в России Президент ФШР Филатов назвал причину большой популярности шахмат в России

Москва20 июл Вести.Ежегодно число россиян, профессионально занимающихся шахматами, увеличивается; в планах – приблизиться к одному миллиону человек. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Он сообщил, что на сегодняшний день число профессионалов в этом виде спорта составляет 600 тысяч человек.

Нам бы, конечно, хотелось бы приблизиться к цифре [в] миллион человек, профессионально занимающихся шахматами, и, конечно, охватить максимальное количество регионов, где шахматы стали бы уроком в начальных классах... Сейчас у нас 600 тысяч человек занимаются профессионально. И каждый год мы прибавляем. Надеюсь, в следующем году 100 тысяч мы добавим отметил Филатов

По словам главы ФШР, шахматы в России находятся на пике популярности. Он объяснил, что это связано с повышенным спросом на "новые, забытые знания".

Это наша древнейшая игра военно-историческая. Видно, времена такие наступили, что снова появился спрос на новые, забытые знания… Конечно, в стране играют миллионы. И играют и на фронте, и в детских лагерях, в учебных заведениях, в парках добавил он

Ранее Заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как развивается шахматный спорт в России. Он сообщил, что Федерация шахмат уже открыла более ста клубов по всей стране.