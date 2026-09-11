Около 20 тыс. детей приняли участие в футбольных турнирах Воронежской области В детских футбольных турнирах Воронежской области поучаствовали 20 тыс. человек

Москва11 сен Вести.Около 20 тысяч человек приняли участие в турнирах Детской футбольной лиги Воронежской области. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал руководитель Детской футбольной лиги Воронежской области Сергей Каруненко.

По словам главы организации, частота проведения состязаний позволяет детям играть в футбол практически круглый год.

Порядка 20 тысяч участников приняли участие в наших турнирах. Довольно широкая география турниров была у нас. Приезжали команды начиная от Калининграда, заканчивая Чукоткой. В принципе, мы проводим не только межрегиональные турниры, но и турниры для воронежских команд, областных. Благодаря нашим турнирам дети играют практически круглый год. У нас, допустим, идет зимний чемпионат, на протяжении двух-трех месяцев они каждые выходные играют. Он заканчивается, через две-три недели начинается новый чемпионат, весенний заявил Каруненко

Ранее президент Федерации футбола Воронежской области Владимир Москалев сообщил, что число жителей региона, занимающихся футболом, выросло с 40 тысяч в 2022 году до примерно 57 тысяч.