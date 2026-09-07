Москва7 сенВести.Посещение футбольных матчей на "Ростов Арене" могут сделать бесплатным для детей, не достигших 18-летия. С таким предложением выступил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Предложил сделать бесплатным для детей до 18 лет посещение футбольных матчей на "Ростов Арене"написал глава области в своем канале в MAX
Согласно его задумке, в случае приобретения билета на футбол родителями, их детям билет должен предоставляться бесплатно. Их оформление должно происходить в кассах при предъявлении соответствующих документов.
Слюсарь уже дал поручение руководству ФК "Ростов" проработать решение в кратчайшие сроки.