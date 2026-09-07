Слюсарь предложил отменить плату за футбольные матчи на "Ростов Арене" для детей

Для детей до 18 лет посещение футбола на "Ростов Арене" могут сделать бесплатным Слюсарь предложил отменить плату за футбольные матчи на "Ростов Арене" для детей

Москва7 сен Вести.Посещение футбольных матчей на "Ростов Арене" могут сделать бесплатным для детей, не достигших 18-летия. С таким предложением выступил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Предложил сделать бесплатным для детей до 18 лет посещение футбольных матчей на "Ростов Арене" написал глава области в своем канале в MAX

Согласно его задумке, в случае приобретения билета на футбол родителями, их детям билет должен предоставляться бесплатно. Их оформление должно происходить в кассах при предъявлении соответствующих документов.

Слюсарь уже дал поручение руководству ФК "Ростов" проработать решение в кратчайшие сроки.