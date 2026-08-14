Москва14 авгВести.В Воронеже футболисты из детской команды ПФК ЦСКА неожиданно нагрянули на свадьбу к своему тренеру. О необыкновенном сюрпризе рассказала ГТРК "Воронеж". Вместе с родителями дети приехали к Дворцу бракосочетаний.
Тренер Дмитрий Калинин сообщил, что в его команду входят дети 8-9 лет, он занимается с ребятами уже два года.
Было безумно приятно видеть и мальчиков, и их родителей, ведь за два года мы стали друг другу по-настоящему роднымиподелился тренер
Организовать такой подарок решили семьи мальчиков вместе со вторым тренером команды Даниилом, вдохновившись роликами в соцсетях с поздравлениями учеников на свадьбах учителей.