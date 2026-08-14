В Воронеже юные футболисты неожиданно пришли на свадьбу к своему тренеру

Юные футболисты из Воронежа сюрпризом нагрянули на свадьбу к тренеру В Воронеже юные футболисты неожиданно пришли на свадьбу к своему тренеру

Москва14 авг Вести.В Воронеже футболисты из детской команды ПФК ЦСКА неожиданно нагрянули на свадьбу к своему тренеру. О необыкновенном сюрпризе рассказала ГТРК "Воронеж". Вместе с родителями дети приехали к Дворцу бракосочетаний.

Тренер Дмитрий Калинин сообщил, что в его команду входят дети 8-9 лет, он занимается с ребятами уже два года.

Было безумно приятно видеть и мальчиков, и их родителей, ведь за два года мы стали друг другу по-настоящему родными поделился тренер

Организовать такой подарок решили семьи мальчиков вместе со вторым тренером команды Даниилом, вдохновившись роликами в соцсетях с поздравлениями учеников на свадьбах учителей.