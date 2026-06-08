Девушка убежала от парня, сделавшего ей предложение на футбольном стадионе в Уфе

В Уфе девушка отказала парню, сделавшему ей предложение на трибунах стадиона Девушка убежала от парня, сделавшего ей предложение на футбольном стадионе в Уфе

Москва8 июн Вести.Романтический сюрприз на спортивном матче в Уфе обернулся неожиданной развязкой. На стадионе "Динамо" молодой человек во время игры опустился на колено перед своей возлюбленной и протянул обручальное кольцо, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Однако вместо долгожданного "да" девушка наклонилась к его уху, что-то прошептала, после чего поспешно покинула трибуны, оставив парня одного с кольцом в руках на глазах у изумленных зрителей.

Что именно было сказано в ответ, остается загадкой. Но такая реакция не оставила у невольных очевидцев сомнений, что предложение не было принято. А момент, который мог стать самым трогательным эпизодом матча, превратился в неловкую и грустную сцену. Причины такого поступка пока не известны.