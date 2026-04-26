Захарова под аплодисменты показала трюки с мячом на баскетбольном чемпионате Захарова удивила болельщиков своим трюком на баскетбольном чемпионате в Ижевске

Москва26 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала бурную реакцию болельщиков и участников всероссийского чемпионата по баскетболу в Ижевске, продемонстрировав несколько трюков с мячом. Видеоролик с перформансом дипломата опубликован на странице Федерации Баскетбола ДНР в соцсети "ВКонтакте".

После завершения матча команд в суперфинале "Матч звезд" школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" на ижевской "УДС арене" фристайлеры соревновались в трюках с мячом. Удивление публики вызвали фристайл-навыки Захаровой. Она раскрутила на пальце баскетбольный мяч и удерживала его продолжительное время. Это вызвало бурю аплодисментов, комментатор мероприятия, высоко оценив умения официального представителя МИД, кричал: "Огонь, огонь!"

В прошлом году жители столицы Австрии включили песню "Верните память" на стихи Захаровой ко Дню Победы.