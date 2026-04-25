Захарова раскрутила мяч на пальце на турнире по баскетболу в Ижевске

Захарова продемонстрировала фристайл с мячом на баскетбольном турнире Захарова раскрутила мяч на пальце на турнире по баскетболу в Ижевске

Москва25 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие во всероссийском чемпионате по баскетболу в Ижевске и во время мероприятия продемонстрировала трюк с мячом в стиле фристайл, раскрутив его на пальце. Об этом сообщает РИА Новости.

На ижевской "УДС Арене" в рамках суперфинала школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" прошел "Матч звезд", в котором участвовали любители баскетбола, профессиональные спортсмены и известные деятели из разных сфер. Захарова вошла в состав одной из команд.

После окончания матча на площадку вышли фристайлеры, которые показали зрителям трюки с баскетбольными мячами. К их выступлению присоединилась и Мария Захарова, повторив один из элементов фристайла и раскрутив мяч на пальце.

В тот же день состоялись финальные встречи чемпионата среди девушек и юношей. В женском финале команда Москвы обыграла соперниц из Орловской области со счетом 81:74. В матче среди юношей победу одержали баскетболисты Курской области, обыграв команду Псковской области со счетом 79:70.