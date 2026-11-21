Сборная РФ по волейболу будет боеспособной на мировых турнирах, уверены в ВФВ Яременко: сборная РФ по волейболу будет боеспособна на мировой арене

Москва21 ноя Вести.Сборная РФ по волейболу будет боеспособной на мировой арене, так как внутри страны этот вид спорта продолжает развиваться и без выступлений на международных турнирах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Он отметил, что последние выступления российских волейболистов показали высокий уровень их профессионализма.

Я уверен, что мы будем боеспособны, потому что перерыв был у нас в выступлениях на международной арене, внутри России волейбол развивается, мы видим это. Практически можем констатировать волейбольный бум. Это видно и по телевизионным экранам, и по уровню того волейбола, который наши ведущие клубы суперлиги демонстрируют, наши молодежные сборные уже показали, что, несмотря на перерыв, они достойно выступили, выиграли сразу отборы на чемпионат Европы следующего года отметил Яременко

Генсек ВФВ рассказал, в каком составе будет выступать сборная РФ на международной арене.

Выступать, конечно, мы будем в максимально сильном составе. Должен сказать, что выбор кандидатов в сборную очень широкий, тренерам будет непросто, потому что на все амплуа мы видим достойную конкуренцию, достойные кандидатуры. И чемпионат России текущий, в том числе, покажет, приблизит нас к тому составу оптимальному, который будет защищать российский флаг заявил Яременко

Он добавил, что первый мировой турнир ждет российских волейболистов в конце весны – начале лета 2027 года.

Наша сборная должна стартовать в конце мая – в начале июня в международном турнире ежегодном Лига Наций, которая проводит FIVB (Международная федерация волейбола – Прим. ред.). Этот турнир очень престижный, он очень большое влияние оказывает на мировой рейтинг команд. Рейтинги у нас достаточно высокие, чтобы проходить отборы на чемпионаты мира и на Олимпиаду в том числе. Вот наша задача, может быть, в женской сборной эти рейтинги улучшить, в мужской не потерять те позиции, которые у нас сейчас сказал генеральный секретарь ВФВ

Ранее председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев заявил, что многие страны заинтересованы в возвращении российских волейболистов на мировую арену.