Москва7 окт Вести.Россия согласится провести международные турниры по волейболу, если будет предложено. Об этом ИС "Вести" заявил помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев.

В 2022 году мы внесли хорошую сумму, чтобы у нас чемпионат состоялся. И на самом деле эта сумма осталась, и мы в настоящее время судимся с FIVB (Международная федерация волейбола. – Прим. ред.) потому что, в общем, средства ушли, они нами не были использованы. Но суд продолжается, мы привлекли юристов международных, у нас позиции очень уверенные. Я думаю, что и FIVB будет это учитывать тоже, поэтому мы, если нам предложат провести чемпионат, сразу же согласимся